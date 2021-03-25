حمدان بن زايد: حمدان بن راشد رمز التواضع والحكمة

المصدر: دبي ـ البيان

نعى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة فقيد الوطن المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، واصفاً الفقيد بأنه رمز التواضع والحكمة.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «رحم الله فقيد الوطن الشيخ حمدان بن راشد وأسكنه فسيح جناته، الأخ الكبير، رمز التواضع والحكمة، سيبقى حبه وإخلاصه للوطن حاضراً في قلوبنا، وستظل أياديه البيضاء وفعل الخير شاهداً على عطائه، تعازينا لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ولأسرة آل مكتوم الكرام.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

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