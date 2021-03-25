محمد بن راشد راثياً الفقيد: كيفْ عنَّا تسيرْ يا نجمٍ إفَلْ ما شبِعنا منكْ يا القَرمْ الرِّشيدْ

المصدر: دبي - البيان

رثى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، في قصيدة حملت معانيها أسمى الأوصاف لمناقب ومآثر فقيد الوطن والإنسانية.

وأكد سموه في القصيدة أن الراحل الكبير كان له نعم العضيد، برأيه السديد وحسن تدبيره، واصفاً سموه وقع رحيله بالحدث الذي اهتزت له الثريا ومادت الأرض بأهلها، كما قال سموه، إن بصمات الراحل الكبير وأفعاله الحميدة لا تنمحي، فهو من الرجالات الذين تقوم بأمثالهم الدول، صاحب إرادة قوية، وصدق في الأقوال والأفعال، لا يحيد عن طريق الحق، وشيد بأعماله المعالي لوطنه، فذكراه ستظل خالدة إلى يوم الوعيد.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في القصيدة:

كيفْ عنَّا تسيرْ يا نجمٍ إفَلْ

ما شبِعنا منكْ يا القَرمْ الرِّشيدْ

لقراءة المزيد اضغط هنا

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز