طحنون بن محمد: فقد الوطن رجلاً نبيلاً بذل حياته في خدمة العمل العام

المصدر: (دبي - البيان)

أكد سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، أن الإمارات فقدت برحيل المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيّب الله ثراه، رجلاً نبيلاً بذل حياته في خدمة العمل العام وأسهم في دعم مسيرة البناء.

وقال في تدوينات عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «فقد الوطن رجلاً نبيلاً بذل حياته في خدمة العمل العام وأسهم في دعم مسيرة البناء.رحم الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وعظّم الله أجر آل مكتوم وألهمنا جميعاً الصبر والسلوان».

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