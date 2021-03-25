هزاع بن زايد: فقدنا أباً وأخاً وصديقاً وشخصية قيادية فذة

المصدر: دبي - البيان

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أنه برحيل المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، نفقد أباً وأخاً وصديقاً وشخصية قيادية فذة ورمزاً إماراتياً أصيلاً امتدت إنجازاته وأياديه البيضاء إلى كل مكان.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «برحيل الشيخ حمدان بن راشد نفقد أباً وأخاً وصديقاً وشخصية قيادية فذة ورمزاً إماراتياً أصيلاً امتدت إنجازاته وأياديه البيضاء إلى كل مكان. نعزي أنفسنا وآل مكتوم الكرام بفقيد الوطن تغمده الله بواسع رحمته وجعل مثواه جنة الخلد وألهم أهله الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون».

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