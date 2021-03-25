ولي عهد الشارقة يعزي هاتفياً محمد بن راشد بوفاة حمدان بن راشد

المصدر: (الشارقة - البيان)

أجرى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، اتصالاً هاتفياً مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قدم خلاله خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، الذي وافته المنية أمس.

ودعا سمو ولي عهد ونائب حاكم الشارقة العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه وعموم آل مكتوم الكرام الصبر والسلوان.

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