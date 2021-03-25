سيف بن زايد: حمدان بن راشد بصمات خالدة في تاريخ الوطن

المصدر: دبي - البيان

تقدّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في وفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، وقال عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، نتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى سيدي محمد بن راشد في وفاة فقيد الإمارات الشيخ حمدان بن راشد، رجل الإنسانية الذي رحل إلى ربه راضياً مرضياً، تاركاً بعطائه المتواصل بصمات خالدة في تاريخ الوطن، أثابه الله على جميل صنائعه وغفر له وأسكنه فسيح جناته».

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