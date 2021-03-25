منصور بن زايد: الإمارات فقدت أحد رجالاتها المخلصين

المصدر: دبي - البيان

نعى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، فقيد الوطن الكبير المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، مؤكداً أن الإمارات فقدت أحد رجالاتها المخلصين بعد حياة زاخرة بالعمل الإنساني والوطني.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «رحم الله فقيد الوطن الكبير أخي الشيخ حمدان بن راشد.. برحيله تفقد الإمارات أحد رجالاتها المخلصين بعد حياة زاخرة بالعمل الإنساني والوطني.. نعزي آل مكتوم الكرام وشعب الإمارات بهذا المصاب.. ونسأل الله تعالى لفقيدنا الرحمة والمغفرة».

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