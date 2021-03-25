جموع المصلين يؤدون صلاة الغائب على فقيد الوطن

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أدى جموع المصلين على مستوى الدولة، بعد صلاة المغرب أمس، صلاة الغائب على فقيد البلاد المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه.وتضرع المصلون في عموم مساجد الدولة إلى الله عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويجزيه خير الجزاء على ما قدم من أعمال جليلة لوطنه، داعين الله أن يسكنه الفردوس الأعلى في جنات النعيم ويلهم أهله الصبر السلوان.

وبناء على توجيهات القيادة الرشيدة أصدرت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وبالتنسيق مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي تعميماً لجميع أئمة المساجد على مستوى الدولة بإقامة صلاة الغائب على فقيد البلاد الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وذلك بعد صلاة المغرب، داعية المصلين إلى الحفاظ تطبيق الإجراءات الاحترازية.

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