تشييع جثمان حمدان بن راشد إلى مثواه الأخير

المصدر: دبي ـ البيان ووام

شُيع جثمان الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الطاهر من مسجد زعبيل إلى مثواه الأخير في مقبرة أم هرير بدبي بعد ظهر أمس. وتقدم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، المشيعين، وإلى جانبهما سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن الوطن ودّع، برحيل المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، رمزاً من رموزه وفارساً ترجّل بعد رحلة عطاء ستبقى خالدة نستلهم منها العبر والدروس في إعلاء شأن الوطن ونشر أسباب الخير.

وقال سموه في تدوينات عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. ودّع الوطن اليوم رمزاً من رموزه وفارساً ترجّل بعد رحلة عطاء ستبقى خالدة نستلهم منها العبر والدروس في إعلاء شأن الوطن ونشر أسباب الخير.. نسأل الله عزّ وجل أن يرحم الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.. ويسكنه فسيح جناته».

وقدّم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، التعازي بفقيد الوطن المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، إلى شعب الإمارات وقيادته، داعياً الله عز وجل أن يرحم فقيدنا الغالي ويسكنه فسيح جناته.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «نعزّي شعب الإمارات وقيادته بوفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.. رحم الله فقيدنا الغالي وأسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون». وشارك في التشييع سمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وأنجال الفقيد الشيخ راشد والشيخ سعيد والشيخ مكتوم، وكذلك معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش وعدد من الشيوخ.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

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