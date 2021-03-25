أحمد بن سعيد: بصمات واضحة للفقيد على مسيرة الإمارات

المصدر: (دبي - البيان)

نعى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، الذي انتقل إلى جوار ربه أمس.

وغرد سموه عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «رحم الله الشيخ حمدان بن راشد، صاحب القلب الكبير. لقد كان للفقيد الغالي بصمات واضحة على مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى نهضة دبي. ولا ننسى أياديه البيضاء في العمل الخيري والإنساني داخل الدولة وفي مختلف مناطق العالم».

وأضاف سموه: «نرجو له الرحمة والمغفرة وأن ينزله الله منزلاً مباركاً مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقاً. خسارتنا فيك كبيرة يا أبا راشد، فقد كنت أخاً كبيراً ومعلماً وملهماً، وإنا على فراقك لمحزونون. ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون».

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