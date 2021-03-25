صقر غباش: حمدان بن راشد شخصية فريدة واستثنائية

المصدر: (أبوظبي- البيان)

أكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي المسيرة الحافلة بالإنجازات، التي سطرها المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، بالمحبة والوفاء كونه رمزاً وطنياً ورجل دولة، وأشار معاليه إلى أن شخصية الشيخ حمدان بن راشد فريدة واستثنائية، يندر أن يكون لها مثيل، فكان المغفور له من رجالات الدولة وقائداً وطنياً من الطراز الرفيع، وكان له أدوار بارزة في مرحلة التأسيس، الذي ننعم به اليوم، بما وصلت إليه دولة الإمارات.

وأكد معاليه أن عزاءنا في دولة الإمارات أن أعمال المغفور له في مختلف المجالات ستظل خالدة، نذكرها بكل محبة وامتنان وعرفان.

وقال معاليه: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وبمزيد من الحزن والأسى ننعى المغفور له، بإذن الله تعالى، سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، الذي انتقل إلى جوار ربه، صباح أمس.

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