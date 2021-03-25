«دبي للقرآن» تطلق اسم «الشيخ حمدان بن راشد» على دورتها الـ24

المصدر: (دبي - البيان)

قررت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، تسمية الدورة الرابعة والعشرين من المسابقة الدولية للقرآن الكريم «دورة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم رحمه الله»، حيث ستنطلق الفعاليات مع بداية شهر رمضان المبارك. وتقدمت الجائزة بأحر التعازي القلبية وصادق المواساة إلى عموم آل مكتوم الكرام في وفاة المغفور له الشيخ حمدان بن راشد.

وقال المستشار إبراهيم محمد بوملحه، مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، إننا في الجائزة نشعر بالحزن العميق لفراق رجل الخير والعطاء والذي وصلت أياديه الخيرة إلى بقاع كثيرة من العالم، لافتاً إلى الجوائز العالمية التي أطلقها في العديد من المجالات، وخاصة المجال التربوي والطبي، وكان لها الأثر الكبير في تطوير هذه القطاعات ليس على مستوى الدولة بل على مستوى العالم. وتوجه إلى الله الكريم أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

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