زكي نسيبة: الفقيد عُرف بنفاذ البصيرة وسعة الصبر والكرم

المصدر: (أبوظبي - وام)

أكد معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، أن دولة الإمارات فقدت برحيل الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم إنساناً عظيماً عُرف بنفاذ البصيرة وسعة الصبر والكرم والعطاء وحب الخير للجميع. وقال معاليه: «تعجز الكلمات من هول المصاب الجلل والخطب الأليم، فقد فقدت الإمارات برحيلك إنساناً عظيماً عُرف بنفاذ البصيرة، سعة الصبر، الكرم والعطاء وحب الخير للجميع، كما فقدت برحيلك أخاً وصديقاً تاركاً وراءك حسرة حارقة ولوعة لا تنتهي».

وأضاف: «ترك الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بصمات خير مؤثرة لا يمحوها الزمان، عُرف بقلبه الكبير المحب للخير، وإنسانية نادرة تتسع العالم بأسره، وقدرة فائقة على العمل والبذل والعطاء لما فيه خير الجميع حرصاً على إسعادهم، ومآثره العديدة». ولفت إلى أن مسيرة عطاء الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لا يمكن حصرها في سطور أو مقالات.

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