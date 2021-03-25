أنور قرقاش: الإمارات فقدت رجلاً من رجالها التاريخيين

المصدر: (دبي - البيان)

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن دولة الإمارات فقدت برحيل المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، رجلاً من رجالها التاريخيين.

وقال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «فقدت الإمارات اليوم (أمس) رجلاً من رجالها التاريخيين، وفقدنا شيخاً عزيزاً جليلاً، رحم الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وغفر له، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يخفف مصاب أنجاله وآل مكتوم الكرام وأن يلهمهم الصبر ويحسن عزاءهم، نسأل المولى جلّ وعلى أن يمنَّ على الفقيد بالرحمة والرضوان».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز