خليفة بن محمد: الفقيد أدّى رسالة عظيمة في حب الوطن

المصدر: دبي - البيان

نعى الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية، ببالغ الحزن والأسى، فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه.

وقال الشيخ خليفة بن محمد: غادرنا الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، أمس، إلى دار الحق، ونرثيه وأعيننا وقلوبنا تفيض من الحزن، تاركاً خلفه إرثاً وأثراً حافلاً بسيرة عطرة ومواقف وطنية وقومية صادقة، مضيفاً أن برحيله فقدت دولة الإمارات قامة من قاماتها من الرجال الأوفياء، ورمزاً بارزاً من رموزها الأخيار، بعدما أدّى رسالة عظيمة في الوطنية وحب الوطن والمآثر الفاضلة، مساهماً في مسيرة التنمية والبناء والتقدم الحضاري.

وأعرب عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وإلى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وإلى أنجال الفقيد وذويه وعموم آل مكتوم الكرام، سائلاً الله أن يتغمّده بفيض رحمته ويسكنه فسيح جناته مع الصدّيقين والأبرار، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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