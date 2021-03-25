«صحة دبي».. خدمات طبية رائدة وإنجازات عالمية

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

بدأت مسيرة الخدمات الطبية في دبي، في الثالث عشر من أكتوبر عام 1970، عندما أصدر المغفور له، الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، قراراً بتأسيس دائرة الصحة والخدمات الطبية بدبي، تم بموجبه، تعيين المغفور له، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، رئيساً للدائرة.

وقد شهدت الخدمات الصحية في إمارة دبي بعدها، بفضل الدعم اللا محدود للمغفور له، الشيخ حمدان بن راشد، قفزة نوعية وحققت الخدمات الصحية في دبي إنجازات عالمية، بدأت بطبيب ومركز صحي، إلى أن وصلت إلى أكثر من 38 مستشفى في وقتنا الحاضر، إضافة لأكثر من 38000 من مزاولي الخدمات الصحية.. بفضل طموح وجهود المغفور له، الشيخ حمدان بن راشد، واستشرافه للمستقبل، ما جعل من الإمارة أهم مراكز السياحة العلاجية في الشرق الأوسط.

ووضع المغفور له، الشيخ حمدان بن راشد، طيب الله ثراه، جل اهتمامه في توفير أفضل الخدمات الطبية للمواطن والمقيم على أرض دبي، وكان لا يدخر جهداً في سبيل الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية، بما فيها الخدمات التخصصية، انطلاقاً من الاهتمام بالإنسان، الذي يعتبر الثروة الحقيقة لأي مجتمع.

وكان له الدور المميز والرائد في تحقيق قفزات نوعية على مستوى القطاع الطبي في دبي، بفضل مواصلته مسيرة التقدم والرقي، في ظل ما توليه القيادة من اهتمام بالغ في صحة المجتمع، من حيث توفير مقومات الرعاية الصحية التي تلبي احتياجات المواطن والمقيم على أرض الدولة، من خلال رؤية مستقبلية، تتماشى مع ما تعيشه دولة الإمارات اليوم من تطور وازدهار.

وقد حققت الرعاية الصحية في ظل قيادة المغفور له، الشيخ حمدان بن راشد، للقطاع الصحي، العديد من الإنجازات الكبيرة في المجال الصحي، والتي تعتبر مصدر فخر واعتزاز لأبناء الوطن، ولقيادته الحكيمة، وتمكنت من تخطي كافة معوقات التحديث والإنجاز، والوصول إلى مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال، الذي يلامس حياة الإنسان بشكل مباشر، إيماناً منه بأهمية صحة وسلامة هذا المخلوق، الذي هو رأسمال الوطن الحقيقي.

ومما لا شك فيه أن التقدم والطفرة الكبيرة التي تعيشها دبي في المجال الصحي حالياً، ما هي إلا ترجمة للسياسة الحكيمة، والنظرة المتبصرة والثاقبة للمغفور له، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، حيث كان يضع نصب عينيه، الكثير من الخطط الطموحة، الرامية للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والعلاجية والوقائية المقدمة للمجتمع، من مواطنين ووافدين، ووفقاً لأرقى المعايير العالمية، وسعياً للوصول إلى المرحلة التي تكون فيها دبي نقطة جذب، ووجهة للسياحة العلاجية، من مختلف الدول الخليجية والعربية، وحتى العالمية، من خلال تسخير أعلى المستويات التقنية، وأمهر الكفاءات البشرية في هذا المجال.

وقد واكب هذا التطور المتسارع للخدمات الصحية في دبي، تنامياً متزايداً في إعداد العاملين في هذا القطاع، وظهور العديد من الاختصاصات التي لم تكن موجودة في السابق، حيث انخرط العديد من أبناء الوطن للعمل في هذا المجال، وبرزت بينهم العديد من الكفاءات المتخصصة في المجالات الطبية الدقيقة، الأمر الذي عمل على تعزيز ثقة المواطن بمؤسساته الطبية والقائمين عليها، ما حد من السفر الخارجي للعلاج، وأسهم في الحفاظ على الكثير من الأموال التي كانت تذهب للخارج لهذه الغاية.

وتشهد إمارة دبي حالياً، نمواً استثمارياً متزايداً في القطاع الصحي، نتيجة الدعم والتحفيز، والتسهيلات الحكومية في هذا المجال، من خلال تبسيط إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة لممارسة النشاط المهني، حيث ارتفع عدد المنشآت الصحية في دبي، من 2775 منشأة طبية قبل 5 سنوات، إلى 3371 منشأة، بينها 38 مستشفى، و935 صيدلية، و50 مركزاً لجراحة اليوم الواحد، و84 مختبراً مرجعياً، و1212 عيادة خارجية، و972 منشأة صحية أخرى ومركز تشخيص، إضافة لخمسة مراكز إخصاب. وبلغ إجمالي عدد المهنيين الصحيين المرخصين خلال العام الماضي، 38 ألفاً و981 مهنياً صحياً، بينهم 10556 من الأطباء، و2149 طبيب أسنان، و16 ألفاً و445 ممرضاً، و11 ألفاً و307 مهنيين في الطب المساند، و214 مهنياً في الطب التكميلي.

حمدان الطبية

وفي عام 1999، وجّه المغفور له، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، بإنشاء جائزة حمدان للعلوم الطبية، التي باتت اليوم إحدى أبرز الجوائز الطبية محلياً وإقليمياً وعالمياً، إذ تسعى إلى تحفيز الطواقم الطبية، لتوفير أسمى الخدمات الطبية، وذلك عن طريق تكريم العلماء الذين يسهمون في الخدمات الطبية في جميع أنحاء العالم.

وتدعم جائزة حمدان الطبية، مدى أهمية البحث العلمي في المجال الطبي، ومدى أهميته في الإمارات، حيث أثبتت الجائزة نجاحاً مبهراً في المجال الطبي، بشهادة العديد من الخبراء المختصين في الطب، وتكمن الغاية من وراء استحداث الجائزة، إلى تحقيق عدة أهداف، من شأنها تحفيز القائمين على القطاع الطبي، ومنها تكريم الإنجازات البارزة في القطاع الطبي، وذلك عن طريق تكريم الأفراد والجامعات والمؤسسات ومراكز البحوث، وتقدير الأفراد الذين ساهموا في حل مشاكل البشرية، والذين قدموا خدمات طبية إنسانية بشكل طوعي، وتحفيز إنشاء المؤسسات التي تعمل على تطوير البحث العلمي الطبي في الوطن العربي، ووضع منظومة معلومات، لربط الخدمات التي تدعم البحث العلمي، وإنشاء بيئة مناسبة للباحثين الشباب، وتوطيد العلاقات بين الأطباء في الدولة وفي الوطن العربي والعالم أجمع، من أجل تبادل الخبرات، وتعزيز مكانة دبي في المحافل الدولية، وتوطيد العلاقات مع الجهات ذات المصالح المشتركة، ودعم البحوث الطبية المتميزة بأي شكل ممكن، والتشجيع على نشر البحوث الطبية على الصعيدين المحلي والعالمي.

وتنقسم جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم، إلى عدة أنواع وأقسام، يُعنى كل منها بفئة معينة، ويحدد لكل جائزة قيمة محددة.

وكرمت الجائزة، منذ تأسيسها، أكثر من 160 عالماً، وحصل اثنان من الفائزين بالجائزة، على جائزة نوبل للطب، حيث حصل البروفيسور هارفي جيه آلتر، على جائزة نوبل عام 2020، في علم وظائف الأعضاء، وكان قد حصل على جائزة حمدان العالمية الكبرى في الدورة التاسعة 2015-2016، كما حصل البروفيسور روبرت ج. إدواردز، والحائز على جائزة حمدان العالمية الكبرى عام 2002، على جائزة نوبل في عام 2010، والذي يؤكد أن جائزة المغفور له، حمدان بن راشد، كانت دائماً تقوم بمهمة تسليط الضوء على رواد العلم في العالم أجمع، والذي يبدو جلياً من خلال مسيرة الجائزة الحافلة بالإنجازات العلمية المثمرة، خاصة في ما يتعلق بدعم البحث العلمي، وتكريم العلماء في كل مكان.

جوائز

حصل المغفور له، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، عام 2006، على ثلاث شهادات من الكلية الملكية البريطانية، كأول شخصية عالمية تحقق هذا الإنجاز، حيث مُنح شهادة الزمالة الفخرية للكلية الملكية البريطانية للأمراض الباطنية بلندن، وشهادة الزمالة الفخرية للكلية الملكية البريطانية للأمراض الباطنية بإدنبرة، وشهادة الزمالة الفخرية للكلية الملكية البريطانية للأمراض الباطنية والجراحة بغلاسكو.

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