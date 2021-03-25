مغردون ينعون حمدان بن راشد ذا العطاء اللامحدود

المصدر: دبي ـ سعيد الوشاحي

نعى مغردون في الإمارات والدول العربية والعالم على وسائل التواصل الاجتماعي المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، صاحب القلب النقي، متقدمين بخالص العزاء لأسرة آل مكتوم الكرام وشعب الإمارات في الفقيد الذي برحيله خيم الحزن، وانفطرت القلوب لفراقه، وقدموا خالص التعازي والمواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

واستذكر مغردون إسهامات وإنجازات الفقيد، طيب الله ثراه، في تأسيس دولة الإمارات، وجهوده التي ساهمت بالرقي في العديد من القطاعات المهمة في الدولة، كما استذكروا عطاءه اللامحدود وأياديه البيضاء التي امتدت إلى خارج حدود الوطن، ليرسم البسمة على أوجه المحتاجين والفقراء والأرامل وجميع من تقطعت به السبل، مؤكدين أن الشواهد على عطائه، طيب الله ثراه، حاضرة في دول العالم.

واستهل المغردون تغريداتهم بالدعاء للفقيد، طيب الله ثراه، وأن يتقبله مع الصديقين والشهداء، حيث قال مغرد: «إلى جنات النعيم بصحبة الأنبياء والمرسلين رحم الله فقيد دبي الكبير بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته.. عظم الله أجر آل مكتوم ودبي في مصابها الجلل اللهم ارحمه واغفر له، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان».

وكتب آخر: «اللهُّم ارحم فقيد الوطن الشيخ حمدان بن راشد وطيب ثراه وأكرِم مثواه واجعل الجنةَ مُستقره ومأواه واغفر له واصفح عنه ونوّر مرقَده وطيب مضجَعه وأكرمهُ في جنتكَ، واللهم اجبر قلوباً تتألم على فراقه»، ودون آخر قائلاً: «رحم الله فقيد الوطن الشيخ حمدان بن راشد رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، كانت له أعمال خيرية كبيرة عبر هيئة آل مكتوم للأعمال الخيرية»، وكتب آخر «أعمال خير قدمها الشيخ حمدان بن راشد، طيب الله ثراه، شملت الجميع، وتخطى عطاؤه حدود دولة الإمارات، آمن بأن الصحة والتعليم حق للجميع، لذلك أنشأ المستشفيات والمدارس في العديد من دول أفريقيا وآسيا، جعلها له في ميزان حسناته».

وكتب مغرد «الشيخ حمدان بن راشد، طيب الله ثراه، من القيادات التي ساهمت في بناء دولة الإمارات وإمارة دبي.. صاحب المشاريع الخيرية في سائر أنحاء العالم.. وأحد مؤسسي الرياضة الإماراتية.. عظم الله أجر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وآل مكتوم الكرام والشعب الإماراتي».

واستذكر مغرد موقفاً جمعه به يعكس تواضعه ونبل أخلاقه حيث قال: «كنت ضمن وفد من المجلس البلدي في زيارة إلى دبي، وكانت مقابلة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، أول فقرة في البرنامج، وعندما وصلنا قريباً من مجلسه رأينا رجلاً بالخارج ينتظرنا فظننا أنه سيرافقنا إلى الشيخ لكن تبين أنه الشيخ حمدان نفسه تقديراً لبلدنا ولنا، استمتعنا بحديثه واستفدنا من نصائحه، رحمه الله، وعلق آخر قائلاً «اللهم إنك اخترته وقدّرت له أن يغادر هذه الدنيا ليأتي إليك، اللهم ارحمه واعفُ عنه وأكرمه وأفرحه بروضةٍ من رياض جنتك واجعل له في قبره نوراً، اللهم صبّر قلوبهم صبراً لا يباعد عن صبر أيوب».

ودون أحدهم «إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحل كافل الأيتام والأرامل صاحب القلب الكبير والأيادي البيضاء، اللهم ارحم الشيخ حمدان بن راشد، وطيّب ثراه، وأكرِم مثواه واجعل الجنةَ مُستقره ومأواه واغفر له وتجاوز عنه وأكرمهُ في جنتكَ واجبر اللهم قلوباً تتألم على فراقه».

مصاب جلل

وفي السياق ذاته شارك العديد من أبناء الشعوب الخليجية والعربية شعب الإمارات في مصابهم الجلل، معبرين عن صادق مواساتهم في فقيد الإمارات المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، ودون مغرد «انطوت صفحة مضيئة من صفحات دبي والإمارات، تعازينا الصادقة إلى آل مكتوم الكرام وشعب الإمارات الشقيق في وفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نسأل الله له الرحمة والمغفرة وجنات النعيم».

وكتب آخر «خالص العزاء والمواساة للأشقاء في دولة الإمارات في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه وأن يسكنه فسيح جناته».

وعلق آخر «عظم الله أجركم إخواني وأهلي في الإمارات في فقيدكم حمدان بن راشد، والله يلهمكم الصبر والسلوان على فقدانه، الله يغفر له ويسكنه فسيح جناته ويجعله مع الأنبياء والمرسلين والصالحين»، ودون أحدهم «بكت الإمارات على الشيخ حمدان بن راشد، طيب الله ثراه، ولبست السعودية ثوب الحزن على الشيخ صاحب القلب الكبير الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم ارحمه برحمتك واغفر له وتجاوز عنه وأوسع له مدخله واجعل قبرهُ روضةً من رياض الجنة، وأحسن الله عزاكم إخوانا عيال زايد ونسأل الله أن يجمعنا جميعاً في جنات الخلود».

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