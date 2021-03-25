مسؤولون في عجمان: مسيرة حافلة بالعمل الوطني

المصدر: متابعة - أسامة أحمد

أكد مسؤولون في عجمان أن مسيرة المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، حافلة بالعمل الوطني الدؤوب وسيرته العطرة راسخة في كل مكان، لافتين إلى محبته للخير والبذل والعطاء وأنه رحمه الله كان إنساناً استثنائياً وقائداً يمتلك رؤية ثاقبة وطموحاً كبيراً.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان: إن دولة الإمارات فقدت اليوم قائداً حكيماً، وضع بصمة مميزة في كافة المحافل، فالإنجازات لا تعد والخطط الواضحة تشهد على عقل رزين، أبدع في صعيد الحكومة الاتحادية والمجال الرياضي.

وذكر أن مسيرة المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد، حافلة بالعمل الوطني الدؤوب وسيرته العطرة راسخة في كل مكان، فقد عرف بقلبه الكبير وحبه للخير والبذل والعطاء وكان إنساناً استثنائياً وقائداً يمتلك رؤية ثاقبة.

وأضاف: نودعه اليوم بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وداعية أن يتغمده الله بالرحمة والمغفرة، فقد وهب عمره لرفع راية بلاده والنهوض بها بكافة المجالات وحمل المسؤولية وكان على قدر الثقة فأبدع وقدم الإنجازات المتلاحقة.

وتوجه بخالص التعازي للقيادة الحكيمة ولصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، داعياً الله أن يرحم الفقيد ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

قائد ملهم

وقال الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان: ببالغ الحزن والأسى فقدنا رجلاً عظيماً وقائداً ملهماً كرس حياته في خدمة وطنه وأبناء شعبه بكل صدق ومحبة ووفاء، رجل ضرب أروع الأمثلة في البذل والعطاء وكان قدوة للأجيال لما يتمتع به من خصال إنسانية راقية ورؤية ثاقبة تركت بصمة واضحة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لدولة الإمارات.

وأضاف: رحم الله فقيد الإمارات وأسكنه فسيح جناته تعازينا الخالصة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وعموم آل مكتوم الكرام، «إنا لله وإنا إليه راجعون».

وقال اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان: إن الفقيد كرس حياته لخدمة وطنه وأهله، ولم يتوانَ في مساعيه الخيرة عن بذل كل جهد في خدمة هذا الوطن، وستظل مواقفه التاريخية المخلصة في دعم الأعمال الإنسانية، خالدة في ذاكرة الأجيال رحم الله الشيخ حمدان بن راشد وألهم ذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

وأكد عبد الرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، أن قيادة وشعب الإمارات العربية المتحدة وكل مقيم في رحابها، يشعر بالحزن والأسى لفقد قائد عظيم صاحب مآثر متعددة في كافة المجالات، فقد ودعنا اليوم الشيخ حمدان بن راشد، والذي عرف بسيرته العطرة وعمله الإنساني والخيري.

وقال نؤمن جميعاً بقضاء الله وقدره وننعى بقلوب حزينة قائداً عاش لخدمة بلاده وقدم العديد من الإنجازات لرفعة الوطن وإعلاء كلمته وسعى لوضع الخطط الطموحة للارتقاء في بلادنا ودفع عجلة التنمية الشاملة.

وقال ناصر الجنيبي، المدير التنفيذي لمؤسسة منار الإيمان الخيرية في عجمان، ساهم الراحل المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، في إرساء دعائم العمل الخيري وبذل جهود حثيثة في دعم مسيرة العلم والعلماء وكانت جائزة الشيخ حمدان للتعليم نبع عطاء للعاملين في مجال التعليم وحفزت الطلبة للتميز والنجاح في مساقات العلم والمعرفة.

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