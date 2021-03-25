سلطان بن أحمد: إرث غني من العطاء والإنجازات

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أن المغفور له بإذن الله، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، كان أحد فرسان الحكومة الاتحادية، منذ تأسيس الدولة، حتى وافته المنية، ليترك إرثاً غنياً من العطاء والإنجازات الخالدة، معرباً عن أحر التعازي وصادق المواساة، إلى آل مكتوم الكرام، ودولة الإمارات العربية المتحدة، بفقيد الوطن، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره.

وقال الشيخ سلطان بن أحمد: إن المغفور له بإذن الله، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، كان قريباً من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، خلال تولي صاحب السمو اللجنة المالية الاتحادية في فترة تأسيس الدولة، وعملا سوياً على مراجعة مختلف الشؤون المالية، التي تعرض على المجلس الأعلى للاتحاد.

رجل أمانة

وأضاف رئيس مجلس الشارقة للإعلام: إن فقيد الوطن، كان رجل أمانة وحنكة مالية، ما جعله محور ثقة القيادة منذ تأسيس الدولة، بتوليه وزارة المالية، ذات الأهمية الكبيرة في نهضة الدولة، مشيراً إلى حنكة فقيد الوطن، بالتعاطي مع الأزمات المالية العالمية، إذ وقفت الإمارات شامخة من تداعيات الأزمات، بفضل قيادتها الحكيمة، وحسن إدارته للشؤون المالية.

وأشار الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، إلى أن الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، رحمه الله، كان سنداً لوالده وإخوته، ومرافقاً للمؤسسين الأوائل، مؤكداً أنه سيبقى حياً في قلوب أبناء الإمارات، وحاضراً بدعواتهم.

نصف قرن

من جهته، قال الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية: ببالغ الحزن والأسى، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أتقدم باسم جمعية الشارقة الخيرية، بخالص العزاء وصادق المواساة، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وآل مكتوم الكرام، في وفاة المغفور له بإذن الله، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، سائلاً المولى عز وجل، أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، مؤكداً أن الإمارات فقدت أحد رجالاتها المخلصين، بعد حياة زاخرة بالعطاء والعمل الوطني الصادق، حيث كرّس المغفور له بإذن الله، حياته، ووهب نفسه لخدمة الوطن، من خلال منصب وزير المالية، الذي شغله طوال نصف قرن من الزمن، ساهم خلالها في إحداث نهضة الدولة، كونه كان حاضراً ميلاد تأسيس الدولة سنة 1971، على يد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وشاهداً على النهضة التي شهدتها البلاد، وكان جزءاً منها، كما ساهم بموقعه وزيراً للمالية، في انتعاش اقتصادها بشكل فعّال ومؤثر في الريادة التي تحققت للإمارات.

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