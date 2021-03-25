مسؤولون في رأس الخيمة: إنجازات فقيد الوطن شاهدة على سيرته الإنسانية

المصدر: رأس الخيمة- أحمد أبوالفتوح

نعى مسؤولون في رأس الخيمة، المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، مؤكدين أن دولة الإمارات فقدت قائداً ملهماً، ورمزاً في العمل الخيري والإنساني داخل الدولة وخارجها، حملت مسيرته إنجازات وفكراً ملهماً في كل المجالات وقطاع العمل الحكومي، تاركاً بعطائه المتواصل بصمات خالدة في تاريخ الوطن، ولفتوا إلى أن إنجازات فقيد الوطن شاهدة على سيرته الإنسانية في البذل والعطاء.

وقالت سمية حارب السويدي عضو المجلس الوطني الاتحادي: تودع الإمارات اليوم فقيد الوطن رجل الخير والإحسان، وأحد رموزها في تأسيس الاتحاد وبناء نهضة الوطن، ومراحل تأسيسه سواء في مرحلة التحديات إلى الوصول إلى مراتب النهضة والازدهار والتنافسية العالمية، نسأل الله له الثبات والمغفرة، وأن يجزيه الله على ما قدمه في خدمة الوطن والمواطن، وجعل مشاريعه الخيرية في ميزان حسناته، وألهم ذويه وشعب الإمارات الصبر والسلوان.

دور كبير

وقال العميد عبد الله خميس الحديدي، القائد العام لشرطة رأس الخيمة بالإنابة: «فقدت الإمارات شخصيه قيادية، كان لها دور كبير في نهضة الدولة عموماً، ودبي خصوصاً، وبرحيل المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، شعر كل أبناء الدولة بخسارة أب حنون وعطوف، وعم الحزن الكبير على الجميع سواء مواطنين أو مقيمين، لما للفقيد من مكانة راسخة في نفوس الجميع، فكان دائماً يبادل الصغار والكبار الابتسامة الحانية، والنصح السديد والتوجيه الفاعل والداعم لكل المشاريع التطويرية، والخيرية في البلاد وخارجها».

وأضاف: «اهتم الراحل، رحمه الله، كثيراً بالمبادرات الإنسانية والتنمية البشرية وقطاع التعليم والرياضة، كما أنه شغل مناصب في مؤسسات وشركات بدبي، إضافة إلى تبوؤ منصب وزير المالية، منذ قيام الاتحاد، وظل في منصبة حتى وفاته».

اتحاد

وأكد المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس محاكم رأس الخيمة أن دولة الإمارات فقدت قائداً، أسهم في بناء الاتحاد، وعاصر أهم مراحله، وامتاز بقلب رحيم متسامح، يتعهد أصحاب الحاجات والمعوزين بصمت دون ضجيج، وشملت أعمال البر والخير، التي كان يرعاها مناطق منكوبة عديدة على مستوى العالم، وكان مجلسه عامراً بضياء الحكمة والمعاني النبيلة، فقدنا المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، في جسده، ولم نفقد آثاره ومناقبه، رحمه الله، وغفر له وأسكنه فسيح جناته، وألهمنا جميعاً الصبر والسلوان على فراقه، وخالص عزائنا لقيادتنا الرشيدة، وأنجاله الكرام، وستبقى القيم التي كان يتبناها، رحمه الله، شاهدة على سيرته الوطنية الحافلة بكل معاني الخير.

وقال محمد علي مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، نتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في وفاة فقيد الإمارات المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، رجل الإنسانية، الذي رحل إلى جوار ربه، راضياً مرضياً، تاركاً بعطائه المتواصل بصمات خالدة في تاريخ الوطن، أثابه الله على جميل صنائعه، وغفر له وأسكنه فسيح جناته».

بصمات

وقال منذر بن شكر الزعابي مدير عام بلدية رأس الخيمة: «فقدت دولة الإمارات اليوم قائداً عظيماً، كانت له بصمات كبيرة في مسيرة التطور والتنمية، التي شهدتها الدولة، حيث بذل الجهود الكبيرة لخدمة شعب الإمارات وتحقيق الحياة الكريمة، كما ارتبط اسمه بالعمل الخيري والإنسانية داخل الدولة وخارجها، لتمتد أياديه البيضاء بالمشاريع التنموية وبرامج الإغاثة، لن توفيه الكلمات حقه، ولن توجز العبارات مسيرة حياته، التي كانت حافلة بالعطاءات، منذ قيام دولة الإمارات وإلى يومنا هذا».

وقال الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي مدير التنمية الاقتصادية برأس الخيمة: «نودع اليوم قائداً، جعل من حياته عملاً وطنياً مخلصاً، برحيله خسرنا رمزاً وطنياً مؤثراً، عايش مسيرة الدولة، وأسهم في بناء نهضتها، فالإنجازات لا تعد ولا تحصى، أبدع بخططه ورؤيته للمستقبل على إحداث نقلة نوعية على كل القطاعات، نسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهمنا الصبر والسلوان».

وأكد المهندس أحمد محمد الحمادي مدير عام الخدمات العامة برأس الخيمة «فقدنا اليوم رجلاً من رجال الوطن المخلصين، بعد رحلة عطاء ستبقى خالدة زاخرة، نستلهم منها العبر والدروس في إعلاء شأن الوطن، ونشر مفاهيم العطاء والعمل الخيري الصادق، تاركاً إنجازات لا تنسى في جميع المجالات والقطاعات على مستوى الدولة، معرباً عن صادق عزائه ومواساته لأسرة آل مكتوم في الفقيد المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته».

ونعى يوسف إسماعيل رئيس مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، فقد كان، رحمة الله عليه، قائداً حكيماً، وبصماته المميزة وسيرته الطيبة ستظل باقية، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يخفف مصاب أنجاله، وآل مكتوم الكرام، وأن يلهمهم الصبر ويحسن عزائهم.

مواساة

وتقدم محمد حسن السبب مدير عام غرفة تجارة رأس الخيمة بالوكالة، بخالص المواساة والعزاء عن نفسه ونيابة عن كل موظفي الغرفة في المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، سائلين المولى عز وجلّ أن يمنَّ على الفقيد بالرحمة والرضوان، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وأعرب سعيد محمد الصياح النعيمي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة، عن صادق عزائه ومواساته لأهل وأسرة آل مكتوم في الفقيد المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته.

عزاء

وتوجه وليد محمد عبدالكريم النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة، بخالص العزاء والمواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وإلى عموم آل مكتوم الكرام، بهذا المصاب الجلل، مبتهلين إلى الله العلى القدير، أن يتغمد المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وأعرب الدكتور راشد النعيمي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات النعيمي، عن خالص عزائه لفقدان الإمارات رجلاً من رجالها التاريخيين، وفقدنا شيخاً عزيزاً جليلاً، رحم الله المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، وغفر له، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يخفف مصاب أنجاله، وآل مكتوم الكرام، وأن يلهمهم الصبر، ويحسن عزاءهم، نسأل المولى عز وجل أن يمن على الفقيد بالرحمة والرضوان.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز