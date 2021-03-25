سعيد الطاير: حمدان بن راشد أسهم في تطوير البنية التحتية بدبي

المصدر: دبي- وائل نعيم

قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: عرفت المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، عن قرب ولمست فيه إنسانيته، وأياديه البيضاء، التي امتدت بالخير والعطف على الجميع بأبوة صادقة، ونسأل الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأنجال الفقيد، وآل مكتوم الكرام الصبر والسلوان.

وأكد الطاير أن المغفور له، طيب الله ثراه، كانت له رؤية ثاقبة، أسهمت في تطوير البنية التحتية في دبي.

مبادرات رائدة

وقال الطاير: يشهد الجميع لجهود المغفور له، طيب الله ثراه، في سبيل رفعة الوطن وإعلاء رايته، وله مبادرات رائدة وبصمات واضحة في العديد من المجالات، أبرزها المالية والطاقة والصحة والتعليم وبناء الأجيال ودعم المواهب الإماراتية الشابة.

وتابع: «كان لي الشرف بالعمل تحت قيادة الفقيد في العديد من المؤسسات في مجالات عدة، منها النفط والغاز والطاقة والصناعة، حيث حرص المغفور له على بناء شركات صناعية كبرى مثل دمج شركتي دوبال وإيمال، لينتج عنهما عملاق صناعة الألمنيوم في العالم، شركة الإمارات العالمية للألمنيوم».

وأضاف: «كان للمغفور له، طيب الله ثراه، رؤية ثاقبة، أسهمت في تطوير البنية التحتية في دبي من موقعه كونه رئيساً لهيئة كهرباء ومياه دبي، والعديد من المؤسسات والشركات».

وتحت رئاسة المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، بادرت هيئة كهرباء ومياه دبي بإطلاق مشروعات كبرى في قطاع الطاقة.

وقال: نستذكر دائماً المبادئ السامية والقيم الأصيلة، التي غرسها الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم تحقيقاً للاستقرار النفسي والعائلي والاجتماعي لموظفي هيئة كهرباء ومياه دبي، من خلال رعايته كل عام العرس الجماعي للشباب المواطن في الهيئة، كما أولى المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم اهتماماً خاصاً بالتعليم، وكانت له بصمات مميزة في تعزيز التوطين، وإعداد جيل متعلم، يواكب حكومة وفكر المستقبل من خلال إنشاء جائزة «حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز»، ومؤخراً كرم المغفور له، بإذن الله، طلاب الدفعة الأولى للهيئة، ضمن ماجستير أنظمة وتقنيات المستقبل بالتعاون مع جامعة كاليفورنيا- بيركلي.

وتابع الطاير: «أطلق المغفور له مجمع هيئة كهرباء ومياه دبي للتطوير المهني والفني والأكاديمي، الذي يعد صرحاً تربوياً ومهنياً متطوراً لتوطين قطاع الطاقة في الدولة. رحم الله الفقيد الغالي أحد الرموز الوطنية الكبرى، الذي سنظل نستذكر سيرته العطرة طويلاً».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز