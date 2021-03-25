محمد بن راشد يؤدي صلاة الجنازة على جثمان حمدان بن راشد

المصدر: دبي - وام

أدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، صلاة الجنازة على جثمان المغفور له بإذن الله تعالى، المرحوم الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «طيب الله ثراه».

وأدى الصلاة إلى جانب سموه في مسجد زعبيل بدبي، ظهر أمس، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وسمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، والشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، رئيس دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إلى جانب عدد من الشيوخ.

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