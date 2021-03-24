حاكم عجمان يعزي هاتفياً محمد بن راشد في وفاة حمدان بن راشد

المصدر: وام

أجرى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، اتصالاً هاتفياً مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قدَّم خلاله خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الذي وافته المنية اليوم، داعيا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه وعموم آل مكتوم الكرام الصبر والسلوان.

كما قدَّم صاحب السمو حاكم عجمان، في اتصال هاتفي مماثل، تعازيه ومواساته لأنجال الفقيد، سائلاً المولى عز وجل الرحمة والمغفرة لفقيد الوطن.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز