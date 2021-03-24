مطر الطاير: حمدان بن راشد رجل دولة كرّس حياته لخدمة الوطن

المصدر: البيان الإلكتروني

قدم معالي مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، خالص العزاء وصادق المواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، وأنجال الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وإلى عموم آل مكتوم الكرام، والى شعب دولة الإمارات، في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، الذي انتقل إلى جوار ربه، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وجميع شعب الإمارات الصبر والسلوان».

وقال الطاير: برحيل الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، تفقد دولة الامارات وإمارة دبي، أحد رجالها المخلصين، الذي انتقل لجوار ربه بعد مسيرة حافلة بالإنجازات كرسها في خدمة دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تولي سموه منذ قيام الاتحاد في عام 1971، منصب وزارة المالية حتى وفاته، كما شغل منصب نائب حاكم دبي، والعديد من المناصب في مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية، وكانت لسموه بصماته في خدمة الوطن والمواطن، وكان قريباً من الناس ومتواضعاً ومحباً لفعل الخير، مشيراً إلى أن المغفور له كانت بصمات بارزة في المجال الرياضي والثقافي، والعمل الخيري والإنساني، حيث امتد أياديه البيضاء لتشمل المحتاجين في مختلف دول العالم.

واستذكر الطاير مواقف المغفور له سمو الشيخ حمدان في إعداد جيل من القيادات التي تشغل مناصب رسمية على المستويين المحلي والاتحادي، وكان خلالها معلما وموجها لهم في الإخلاص والتفاني في خدمة الوطن.

رحم الله فقيد الوطن واسكنه فسيح جناته.

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