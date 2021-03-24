فيصل بن سعود القاسمي: وترجل أب الجميع حمدان الإنسان

المصدر: البيان الإلكتروني

نعى الشيخ فيصل بن سعود القاسمي، المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، الذي وافته المنية صباح اليوم الأربعاء.

وقال الشيخ فيصل "رحل عنا داعم العلم والمثقفين والموهوبين ورائد التميز التعليمي، رحل فارس الأعمال الخيرية وسند الفقراء الذي لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه .. مسيرة حافلة بالإنجازات محلياً وعالمياً".

وأضاف "بصماته خالدة صنعت التاريخ وسطرت أعماله بصفحات من نور .. عطاؤه امتد للعالم أكاد أجزم أن له في كل دولة موطئ قدم وبصمة خير بين بناء مستشفى ومدرسة ومسجد وجامعة ومأوى لم يفرق بين دين أو عرقٍ أو لون .. ستبقى ذكراه في قلوبنا للأبد".

وقدم خالص التعازي لمقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ولعموم أسرة آل مكتوم الكرام وشعب دولة الإمارات والمقيمين على هذه الأرض الطيبة والعالم.

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