لؤي بالهول: حمدان بن راشد قامة وطنية ومثال إنساني خالد

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، أن المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم "طيب الله ثراه"، رمز من رموز الامارات الأوفياء الذين كانوا جزءاً من بناء نهضتها، فكان شريكاً وشاهداً على تأسيس الاتحاد، ومراحل بنائه وتقدمه.

واضاف بالهول: إن ما قدمه الفقيد من أيادٍ بيضاء بعطاء إنساني فريد، داخل الإمارات وخارجها، سيظل مثالًا إنسانيًّا خالدًا، يعبر عن وجدان زاخر بقيم رفيعة، أسهم برؤيته المخلصة الواعية في دعم التعليم، والصحة، والثقافة، ورعاية الموهوبين والمتميزين من أبناء وطنه، وكل ما يشكل مقومًا من مقومات نهضة مجتمعه وتطوره، فلم يشغله ما ينهض به من مهام وطنية عن عطاءاته التطوعية وإسهاماته المجتمعية؛ ليكتب بأعماله صفحةً مضيئةً في تاريخ وطنه، بل والإنسانية جمعاء.

ودعا بالهول أن يتغمد الله الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يوفيه بفضله أوفى الجزاء، وأن يجعل عطاءه لوطنه في ميزان حسناته.

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