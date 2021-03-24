"اليونسكو" تعرب عن حزنها الشديد لرحيل حمدان بن راشد

المصدر: دبي ــ رحاب حلاوة

أعربت منظمة اليونسكو عن حزنها الشديد لرحيل الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وقالت المنظمة على صفحتها الرسمية على "تويتر" إن الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم "طيب الله ثراه" يعد واحداً من الشركاء البارزين لليونسكو، كما يعد التزامه الراسخ برسالة التعليم بمثابة إسهام قيم في الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف اليونسكو العالمية.

وفي تغريدة مماثلة قالت أودري أزولاي مديرة منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم، "اليونسكو" على صفحتها الشخصية (تويتر) إنها تشعر بحزن عميق لوفاة الشيخ حمدان بن راشد، مؤكدة أن اليونسكو فقدت برحيله "رحمه الله" شريكاً ومساهماً مهماً في تحقيق أهداف المنظمة العالمية.

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