صلاة الغائب في مساجد عجمان على روح المغفور له حمدان بن راشد

المصدر: عجمان ــ اسامة احمد

أدى المصلون صلاة الغائب على روح المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، يرحمه الله، في مسجد آمنة بنت أحمد الغرير في عجمان، وذلك عقب أداء صلاة المغرب وابتهل المصلون بالدعاء للمولى عز وجل بأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان، كما أدى المصلون في جميع مساجد الإمارة صلاة الغائب.

وقال عبيد الزعابي، مدير فرع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في عجمان، لـ (البيان) فقدت البلاد اليوم رجل البر والإحسان، مشيراً إلى أن الراحل من الرعيل الأول الذين أسهموا في ترسيخ الاتحاد، وعرف عنه العطاء وبناء المدارس والمساجد في العديد من أنحاء العالم وكان يدعم مسيرة العلم والعلماء.

وأكد أن الراحل امتلك قلباً ناصعاً في حب العطاء وأعمال الخير ويقدم بيده اليمني ولا تعرف يده اليسرى ماذا أنفق وجزاه الله خير الجزاء وتغمده بواسع رحمته سائلا المولى أن يسكنه فسيح جناته.

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