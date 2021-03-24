محمد القرقاوي: حمدان بن راشد قامة وطنية وقائد استثنائي

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، أن دولة الإمارات فقدت برحيل الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، قامة وطنية بارزة وقائداً استثنائياً وضع تنمية الوطن والنهوض بالإنسان الإماراتي على رأس الأولويات، بتركيزه رحمه الله على تشجيع التميز في التعليم والصحة، واهتمامه بتنمية القطاعات الأكثر ارتباطا بحياة الناس، وحرصه على مد يد العون إلى الجميع في الإمارات وخارجها.

وقال محمد القرقاوي إن الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم كان صاحب دور كبير في ترسيخ أركان اتحاد دولة الإمارات على مدى العقود الخمسة الماضية، مشيراً إلى أن الشيخ حمدان رحمه الله، كان نموذجاً لقصة نجاح الإمارات التي ألهمت المنطقة وأصبحت مثالاً يحتذى في مختلف المجالات.

وتقدم محمد القرقاوي بالتعازي إلى قيادة وشعب دولة الإمارات، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد فقيد الوطن بواسع رحمته وعظيم مغفرته.

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