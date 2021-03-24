حاكم الشارقة يعزي هاتفياً محمد بن راشد بوفاة حمدان بن راشد

المصدر: وام

أجرى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة اتصالاً هاتفياً مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" قدم خلاله خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، الذي وافته المنية اليوم الأربعاء.

ودعا صاحب السمو حاكم الشارقة الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه وعموم آل مكتوم الكرام الصبر والسلوان.

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