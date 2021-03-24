إيقاف إصدار تصاريح الخيم الرمضانية وموائد الإفطار في دبا الفجيرة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

أعلن المهندس حسن سالم اليماحي مدير عام بلدية دبا الفجيرة عن إيقاف إصدار تصاريح الخيم الرمضانية وموائد الإفطار التي تشهد إقبالاً من الجمهور تزامناً مع بداية شهر رمضان، وذلك انطلاقاً من حرص البلدية على سلامة الصائمين.

حيث شددت البلدية على منع إنشاء الخيام المخصصة لإفطار الصائم، ومنع تخصيص أماكن عامة لتناول الوجبات الجماعية، وإيقاف إصدار تصاريح بيع المأكولات الرمضانية في السوق الرمضاني بالإضافة إلى منع توزيع وجبات إفطار أمام المنازل، وأكدت على الراغبين بذلك التنسيق مع الجهات الخيرية في الدولة أو من خلال التعاقد مع أحد المطاعم مع الالتزام بكل الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية المتبعة، مبينة أن القرار يأتي ضمن سعي البلدية وجهودها لدعم التصدي لتفشي فيروس كورونا المستجد.

ولفت اليماحي إلى الانتهاء من استعدادهم لاستقبال شهر رمضان المبارك وفق خطط وتدابير وإجراءات احترازية في ظل الظروف الحالية التي يشهدها العالم بسبب فيروس كورونا، حيث قامت البلدية بتزيين الشوارع ودوارات المدينة ابتهاجاً بالشهر الكريم، كما اتخذت التدابير اللازمة التي تضمن تقديم خدماتها وفق أفضل المعايير، من خلال تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية وعلى جميع المنشآت الغذائية من مطاعم وكافتيريات ومطابخ شعبية ومخابز وبقالات ومجمعات استهلاكية، بالإضافة إلى صالونات الحلاقة الرجالية ومراكز التجميل النسائية في مدينة دبا والمناطق التابعة لها.

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