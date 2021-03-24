إقبال واسع من المقيمين على المشاركة في «دبي الدولية للقرآن»

المصدر: دبي - البيان

تلقت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم أكثر من 200 طلب مشاركة من المقيمين في الدولة لتمثيل بلدانهم في المسابقة.

وقال المستشار إبراهيم محمد بوملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة إن الظروف الحالية لمكافحة وباء كورونا أدت إلى قرار اللجنة المنظمة باجتماعها الأخير بأن تقام المسابقة بمشاركة المقيمين فقط من أبناء الدول العربية والإسلامية والجاليات الإسلامية في العالم.

،وتم الإعلان عن ذلك من خلال الصحف ووسائل الإعلام المختلفة، كما تمت مخاطبة الجهات الرسمية المعنية والمعتمدة بترشيح المتسابقين في جميع الدول، والتي عادة ما يتم مراسلتها كل عام لترشيح المتسابقين، وتم الاتفاق مع هذه الجهات على أن يتم الترشيح للمسابقة من داخل الدولة للدورة الرابعة والعشرين، وقد لاقت هذه الخطوة تجاوباً كبيراً من هذه الجهات وأكد الكثير منها الاهتمام الكبير بالمشاركة في هذه المسابقة باعتبارها من أكبر وأفضل المسابقات المتميزة في العالم.

من جانبه قال محمد الحمادي مدير الموارد البشرية وتقنية المعلومات المكلف بالإشراف على وحدة المسابقات إن الاستعدادات تجرى على قدم وساق من أجل إقامه المسابقة في موعدها المحدد في الرابع عشر من شهر أبريل المقبل يومياً اعتباراً من الساعة التاسعة والنصف مساءً على خشبة مسرح ندوة الثقافة والعلوم بدبي مع الأخذ بعين الاعتبار التقيد بالإجراءات الاحترازية الصارمة منها التباعد الجسدي للمحكمين والجمهور وضرورة التعقيم المستمر للقاعة، وأن يكون فحص كورونا إجبارياً لكل أعضاء لجنة التحكيم والمتسابقين وأعضاء اللجنة المنظمة والمتطوعين.

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