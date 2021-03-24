تكريم صقر غباش لمساهمته في تأسيس البرلمان الإماراتي للطفل

المصدر: أبوظبي ـ البيان

كرم المجلس الاستشاري للأطفال - التابع لمكتب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة - معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي بجائزة البالون الذهبي تقديراً لجهوده في دعم وتمكين طفل الإمارات ومساهمته في تأسيس البرلمان الإماراتي للطفل.

وتُعتبر جائزة البالون الذهبي إحدى مبادرات المجلس الاستشاري للأطفال التي أطلقها سابقاً، وهي جائزة تمنح للجهات والأفراد بمختلف الفئات العمرية الذين قاموا بتنفيذ مبادرات ذات تأثير في أي مجال من المجالات المتعلقة بالأمومة والطفولة والتي تخدم قضاياها أو ساهموا بتقديم حلول لمواجهة التحديات بشؤون الأمومة والطفولة.

وتهدف الجائزة إلى بناء جيل واعٍ وتنمي لديهم روح التنافس بين أفراد المجتمع وتعزيز الفكر البّناء لحل قضايا الأمومة والطفولة، والتشجيع والتحفيز على عمل برامج ومبادرات تساعد في تحقيق وتوفير الرفاه والنمو الإيجابي للأطفال.

وكان المجلس الأعلى للأمومة والطفولة قد عقد اجتماعاً منذ عام بمقره ضم معالي صقر غباش وبحضور الريم بنت عبدالله الفلاسي الأمين العام للمجلس مع أعضاء المجلس الاستشاري للأطفال، وتم طرح فكرة إنشاء برلمان للطفل من سلامة الطنيجي رئيسة المجلس الاستشاري للأطفال على غرار المجلس الوطني الاتحادي لمناقشة كل ما يهم الطفل وقضاياه.

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