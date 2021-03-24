«أبوظبي للزراعة» توزع 1.2 مليون طن من الأعلاف المدعومة العام الماضي

المصدر: أبوظبي- وام

كشفت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أن إجمالي كميات الأعلاف المدعومة التي استفاد منها مربو الثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي، ومختلف إمارات الدولة، بلغت نحو 1.246 مليون طن من علف الجت، والأنواع الأخرى خلال العام الماضي 2020.

وبلغ إجمالي عدد المستفيدين من الأعلاف المدعومة، حوالي 33779 مربياً، ويتم صرف الأعلاف عبر برنامج دعم الأعلاف إلكترونياً، خاصة مع نجاح الهيئة في تطوير تطبيق ذكي، يتيح لمربي الثروة الحيوانية، إنجاز عملية شراء الأعلاف المخصصة لهم ضمن البرنامج، وذلك في إطار التزامها الدائم بتطوير منظومة الخدمات المقدمة لكافة المتعاملين، بهدف تحقيق أرقى درجات السعادة والرضا.

ويعد برنامج دعم الأعلاف، الذي تنفذه هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أحد الركائز الأساسية لاستراتيجية تطوير قطاع الثروة الحيوانية بطريقة مستدامة، من خلال تشجيع ودعم المزارعين والمربين لتنمية الثروة الحيوانية، باعتبارها رافداً مهماً للأمن الغذائي.

وتحرص الهيئة على توفير أجود أنواع الأعلاف التي تتوافر فيها متطلبات الغذاء الأمثل للماشية، وبطريقة تضمن التوازن بين مكونات الألياف والبروتين اللازمة لنمو الحيوان بصورة صحيحة وعلمية، وبما يحميه ويعزز من مقاومته للأمراض.

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