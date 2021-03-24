صقر غباش : الشيخ حمدان بن راشد شخصية فريدة واستثنائية

المصدر: وام

أكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي على المسيرة الحافلة بالإنجازات التي سطرها الراحل الكبير سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بالمحبة والوفاء كرمز وطني ورجل دولة .

وقال معاليه - في كلمة رثى فيها المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم - إن شخصية الشيخ حمدان بن راشد فريدة واستثنائية يندر أن يكون لها مثيلا فكان المغفور له من رجالات الدولة وقائدا وطنيا من الطراز الرفيع وكان له أدوارا بارزة في مرحلة التأسيس وما وصلت إليه دولة الامارات اليوم.

وأكد معاليه أن عزاءنا في دولة الإمارات أن أعمال المغفور له في مختلف المجالات ستظل خالدة نذكرها بكل محبة وامتنان وعرفان.

وقال معاليه : بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وبمزيد من الحزن والأسي ننعى المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الذي انتقل إلى جوار ربه صباح اليوم.

وأضاف معاليه باسمي وباسم جميع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي نتقدم إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"

وإلى أنجال الفقيد وذويه وأسرة آل مكتوم الكرام بخالص العزاء والمواساة ..داعين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم آل مكتوم الكرام جميل الصبر والسلوان.

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