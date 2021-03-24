ديوان حاكم أم القيوين ينعي الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم

المصدر: وام

نعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين المغفور له باذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الذي انتقل الى جوار ربه صباح اليوم الاربعاء.

وقال الديوان في بيان له اليوم: "لقد فقدت الإمارات أحد أبنائها البرره ورجلا من رجالاتها المخلصين الذين نذروا حياتهم لوطنهم وأمتهم والإنسانية جمعاء".

وتقدم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بأحر التعازي وصادق المواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وإلى أنجال الفقيد وذوية وشعبنا الوفي، داعين الله العلي القدير أن يتغمد فقيد الوطن بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا جميعا الصبر والسلوان ..إنا لله وإنا إليه راجعون.

وقد تقرر إعلان الحداد في إمارة أم القيوين لمدة عشرة أيام وتنكيس الأعلام اعتبارا من اليوم الاربعاء 24 مارس 2021 م وتعطيل الدوائر المحلية بالامارة لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من غد الخميس 25 مارس 2021م على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 28 مارس 2021 م.

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