تعطيل العمل في الدوائر الحكومية بدبي 3 أيام واستمرار المدارس و«الخاص» كالمعتاد

المصدر: دبي ـ البيان

تقرر تعطيل العمل في الدوائر والمؤسسات الحكومية في دبي لمدة 3 أيام بدءاً من غدٍ (الخميس) وحتى السبت الموافق 27 مارس الجاري، فيما يستمر العمل في المدارس والمؤسسات التعليمية والقطاع الخاص كالمعتاد.

وكان ديوان صاحب السمو حاكم دبي قد نعى المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الذي انتقل إلى جوار ربه صباح اليوم الأربعاء.

وأعلن أنه نظراً للظروف الاستثنائية الراهنة وبسبب الإجراءات الاحترازية ستقتصر صلاة الجنازة على الفقيد على أفراد العائلة فقط.

كما ستُقام صلاة الغائب على الفقيد اليوم عقب صلاة المغرب في عموم مساجد الدولة.

وأعلن ديوان صاحب السمو حاكم دبي الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في دبي لمدة 10 أيام اعتباراً من اليوم، وتعطيل العمل في الدوائر والمؤسسات الحكومية في الإمارة لمدة 3 أيام بدءاً من غدٍ (الخميس) وحتى السبت الموافق 27 مارس الجاري.

رحم الله الفقيد رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.



إنّا لله وإنّا إليه راجعون.

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