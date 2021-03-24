الإمام الأكبر يعزي الشيخ محمد بن راشد في وفاة أخيه الشيخ حمدان بن راشد

المصدر: البيان الإلكتروني

يتقدم فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في وفاة أخيه الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وزير المالية، والذي وافته المنية صباح اليوم الأربعاء.

ويتقدم فضيلة الإمام الأكبر بخالص العزاء والمواساة إلى دولة الإمارات، قيادة وحكومة وشعبا، وإلى أسرة الفقيد، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته. "إنَّا لله وإنا إليه راجعون".

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