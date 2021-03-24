محمد بن زايد: فقدنا اليوم أحد رجالات الإمارات المخلصين

المصدر: البيان الإلكتروني

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الذي انتقل إلى جوار ربه صباح اليوم.

وقال سموه عبر حسابه في تويتر، "فقدنا اليوم أحد رجالات الإمارات المخلصين بعد حياة زاخرة بالعطاء والعمل الوطني الصادق.. رحم الله أخي الشيخ حمدان بن راشد وجزاه خير الجزاء على ما قدمه لوطنه وشعبه.. أعزي نفسي وأخي محمد بن راشد وآل مكتوم الكرام في هذا المصاب الجلل..داعيا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان".

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز