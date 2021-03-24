من هو سمو الشيخ حمدان بن راشد؟

المصدر: البيان الإلكتروني

انتقل إلى رحمة الله تعالى، سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية.

شغل رحمه الله منصب وزير المالية منذ التشكيل الأول لمجلس الوزراء في 9 ديسمبر 1971 ولغاية وفاته، وعُرف عن سموه اهتمامـه بالأعمال الإنسانية، وشـغفه بالثقافة والآداب والتطورات العلمية، وحرصه على التنمية البشرية المستدامة في بيئة عالمية مستقرة ترتكز على الحوار والشراكة.

وترأس سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم العديد من الهيئات والمؤسسات الحكومية الرفيعة المستوى والتي تلعب دوراً حيوياً في دعم الاقتصاد وسوق العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن أهمها:

بلدية دبـي.

هيئة آل مكتوم الخيرية.

شركة دبي للألمنيوم المحدودة.

شركة دبي للغاز الطبيعي المحدودة.

مركز دبي التجاري العالمي.

شركة الإمارات الوطنية للبترول.

شركة الإمارات الوطنية للمنتجات النفطية.

مركز تجهيز حقول النفط المحدود (OSC).

ومُنح سموه عام 2006 ثلاث شهادات من الكلية الملكية البريطانية كأول شخصية عالمية تحقق هذا الانجاز، حيث مُنح شهادة الزمالة الفخرية للكلية الملكية البريطانية للأمراض الباطنية بلندن، وشهادة الزمالة الفخرية للكلية الملكية البريطانية للأمراض الباطنية بأدنبرة، وشهادة الزمالة الفخرية للكلية الملكية البريطانية للأمراض الباطنية والجراحة بجلاسكو.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز