حمدان بن محمد: رؤية محمد بن راشد قيد التنفيذ منذ الساعة

المصدر: (دبي - البيان)

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي النائب الأول لرئيس مجلس دبي، أن اجتماع مجلس دبي أمس كان مختلفاً، حيث أعلن فيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن مجموعة خطوات وقرارات تمهد لدخول دبي مرحلة جديدة في رحلة التنمية.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم عبر تويتر أمس: «اجتماع مجلس دبي اليوم كان مختلفاً.. أعلن فيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن مجموعة خطوات وقرارات تمهد لدخول دبي مرحلة جديدة في رحلة التنمية.. ونحن نقول له حكومة دبي على قدر المسؤولية التاريخية.. ورؤيتكم قيد التنفيذ منذ الساعة».

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