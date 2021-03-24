المصدر: عجمان - أسامة أحمد

كشف حمد تريم الشامسي، مدير منطقة عجمان الطبية، عن افتتاح مركزين جديدين للتطعيم بلقاح «كوفيد 19» في عجمان، وذلك بإضافة خدمات التطعيم إلى مركز المدينة الصحي بعد انتقاله إلى مقره الجديد في منطقة الراشدية، وافتتاح أول مركز تطعيم متنقل في منطقة المصلى وسط عجمان، بإشراف الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ووزارة الصحة ووقاية المجتمع بمبادرة من برنامج الشيخة فاطمة بنت مبارك للتطوع.

وقال الشامسي إن الهدف من توسعة الرقعة الجغرافية للمراكز الخاصة بعملية التطعيم بهدف الانتهاء من تطعيم كافة سكان إمارة عجمان قبيل حلول شهر رمضان المبارك.

وذكر أنه تم البدء مطلع الأسبوع الحالي في تطعيم جميع فئات المجتمع بعد الانتهاء من تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، لافتاً إلى أن فرق العمل الميدانية قد أنجزت عملية تطعيم جميع العاملين في الفنادق ومراكز التسوق الكبرى والمطاعم في عجمان.

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