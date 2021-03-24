متطوعات إماراتيات يواجهن «كورونا» ويدعمن خط الدفاع الأول

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

نخبة من الشابات الإماراتيات المتطوعات اللاتي يحرصن على بذل جهودهن، بل ويسخّرن أوقاتهن بالتعاون مع الطاقم الطبي يبذلن جهوداً لافتة في مركز تقييم (كوفيد 19) المتميز، الذي افتتحته شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» في مركز العين للمؤتمرات في منطقة العين، لمواجهة «كورونا».

هن يدركن تماماً أن المجتمع بحاجة إلى تعاون كل شخص سواء بمساندة خطوط الدفاع الأولى في القطاع الصحي أو بالالتزام بالمنزل، إضافة إلى دعم الجهود الحكومية والصحية للإجراءات الوقائية والاحترازية في الدولة للحد من انتشار الفيروس، ويؤكدن في الوقت ذاته أن ذلك يعد نتاج غرس المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في أبناء وبنات الإمارات.

تماسك

وتقول المتطوعة فاطمة ناصر العيسائي: «إن العمل الإنساني والتطوعي يعد جزءاً لا يتجزأ من حياة المواطن الإماراتي، كما يتطلب هذا الظرف تماسك شتى شرائح المجتمع.

لذا أحرص على التطوع في المركز وتحديداً في قسم تركيب وفك الساعات الذكية المخصصة لمراقبة مرضى «كورونا» بروح وطنية عالية، وإحساس بالمسؤولية اتجاه دولتنا الغالية، ومن يقيم على أرض الإمارات».

كما لا تطمح شقيقتها المتطوعة حصة العيسائي سوى أن تكون جزءاً من هذا العمل الوطني الذي يحظى بتضافر كافة الجهود المخلصة، بتقديم الدعم والمساندة للكوادر الطبية في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، والحد من انتشار فيروس «كورونا» في الإمارات.

مهام

وتتولى المتطوعة شوق عبدالله الجابري في المركز العديد من المهام والمسؤوليات التي تحرص على تنفيذها بكل إخلاص، وذلك ليقينها التام بأن العمل التطوعي في الإمارات يعتبر بلا شك قيمة متأصلة في نفوس أبناء وبنات الوطن، وليس هذا فحسب، إذ تشعر بالفخر كثيراً حينما تلبي نداء الوطن.

وأضافت الجابري: «نحرص في المركز على دعم الفرق الطبية خط الدفاع الأول في والوقوف على خدمة المراجعين، وذلك يشعرنا بالامتنان والعرفان لرد الجميل للوطن في هذه الأوقات الاستثنائية، الأمر الذي يعكس أهمية التكاتف المجتمعي في أسمى معانيه.

فهناك من تقوم باستقبال المراجعين، وتسجيل بياناتهم، والإجابة عن استفساراتهم، وأخرى تجتهد لتوجيههم إلى قاعات المركز، إضافة إلى تركيب الساعات الذكية على معاصم المخالطين والمصابين لمتابعتهم في فترة الحجر المنزلي».

كما تؤكد المتطوعة سارة الساعدي أن تطوعها في المركز يُعد في هذه الظروف واجباً وطنياً يُحتم تأديته لاسيما في إطار المسؤولية الشخصية والوطنية، وفي إطار رد جميل الوطن الغالي.

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