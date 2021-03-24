بلدية دبي تغلق 4 مؤسسات خالفت الإجراءات الاحترازية

المصدر: دبي - وائل نعيم

أغلقت بلدية دبي، أول من أمس، مؤسستين غذائيتين ومغسلتين بسبب عدم التباعد الاجتماعي والالتزام بالممارسات الصحية والنظافة الشخصية، حيث نفذ مفتشو البلدية 2393 زيارة تفتيشية على المؤسسات، أسفرت عن إغلاق 4 مؤسسات وتوجيه 25 تنبيهاً، وبلغت نسبة الالتزام الإجمالية لجميع المؤسسات 98 %، فيما بلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 2364مؤسسة.

متابعة

ويتابع مفتشو بلدية دبي يومياً خلال الجولات الرقابية تنفيذ الاجراءات الاحترازية والتعليمات الصحية والوقائية التي تم تعميمها على جميع المؤسسات والأنشطة الخاضعة لرقابة البلدية، وتشمل اشتراطات ملزمة لجميع المؤسسات من أبرزها: التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والقفازات، وزيادة دورة التنظيف والتطهير في جميع الأوقات والالتزام، كذلك التدقيق على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير.

وتهدف بلدية دبي من خلال هذه الاجراءات الوقائية إلى تعزيز حماية صحة وسلامة أفراد المجتمع.

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