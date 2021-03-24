مستشفى «الجليلة»: تخريج الدفعة الأولى من برنامج الزمالة في الطب النفسي للأطفال والمراهقين

المصدر: دبي - البيان

أعلن مستشفى «الجليلة» التخصصي للأطفال، أمس، عن تخرج الدفعة الأولى من برنامج الزمالة في الطب النفسي للأطفال والمراهقين الذي يعد أول برنامج متخصص في هذا المجال وامتد لمدة عامين، حيث تم إطلاقه في يناير 2019، ويدار بشراكة أكاديمية مع جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وهو الوحيد المعتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في الإمارات.

وقال الدكتور عبدالله الخياط المدير التنفيذي لمستشفى «الجليلة» التخصصي للأطفال: «نبارك لخريجي أول برنامج زمالة في الطب النفسي للأطفال والمراهقين في الدولة ويُعد استكمال الدورة الأولى من هذا البرنامج شهادة مهمة على أن مستشفى الجليلة للأطفال ملتزم بمهمته في تطوير الجانب التعليمي، وذلك للمساعدة في النهوض بالرعاية الصحية التخصصية للأطفال في دولة الإمارات وسد الفجوة القائمة في هذا المجال.. وكون هذا البرنامج جزءاً من مركز التميز للصحة النفسية للأطفال واليافعين في المستشفى يتمتع البرنامج بميزة فريدة تتمثل في الإشراف عليه من قبل فريق من المختصين في الرعاية النفسية بخبرات دولية يقدمون تقييماً شاملاً ومتعدد التخصصات في مجال الصحة النفسية».

اعتماد

من جانبه، عبّر الدكتور سليمان العمران عميد الدراسات الطبية العليا في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية عن سعادته بتخريج الدفعة الأولى من أطباء برنامج الزمالة في الطب النفسي للأطفال والمراهقين، حيث حصل مستشفى «الجليلة» التخصصي للأطفال بالتعاون مع جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية قبل عامين على اعتماد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية كمركز تدريبي معتمد لتخصص الطب النفسي للأطفال والمراهقين، ليصبح بذلك المركز الأول والوحيد في دولة الإمارات الذي يقدم التدريب في هذا التخصص الدقيق في الطب النفسي.

تعاون

وقال الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور أيمن بن أسعد عبده: إن تخريج الدفعة الأولى في الطب النفسي للأطفال والمراهقين من جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية بدبي ضمن برامج شهادة الزمالة السعودية يعد إحدى ثمرات التعاون والشراكة مع هذه الجامعة العريقة بما ينعكس إيجاباً على البلدين الشقيقين.

وسيتم فتح باب التسجيل للبرنامج في 4 أبريل المقبل، حيث يمكن للراغبين تقديم طلبات الالتحاق عبر الموقع الإلكتروني fellowship.aljalilachildrens.ae وسيكون الموعد النهائي لقبول الطلبات هو 6 يونيو المقبل 2021.. فيما سيبدأ البرنامج الفعلي بتاريخ 1 يناير 2022.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز