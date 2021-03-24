رأس الخيمة تحذر من تجمعات الأحياء السكنية في «النصف من شعبان»

المصدر: (رأس الخيمة – البيان)

أكد العميد عبدالله خميس الحديدي نائب رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة رأس الخيمة، قائد عام شرطة رأس الخيمة بالإنابة، ضرورة تكاتف جميع أفراد المجتمع لتخطي تحدي كوفيد - 19، وكذلك الحفاظ على حياة الفئات الأكثر عرضة للتأثر من التداعيات الخطيرة لهذا الفيروس الذي يشكل خطراً على بعض الحالات المرضية والظروف الصحية الخاصة، ليظل المجتمع آمناً مطمئناً ومعافى من الأمراض.

جاء ذلك، خلال إعلان فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة رأس الخيمة، مجموعة من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في قرب احتفالية النصف من شعبان، للحد من انتشار فيروس كوفيد - 19 المستجد، تتمثل في ضرورة الحرص على التباعد، وعدم إقامة التجمعات العائلية، أو التجمعات في الأحياء السكنية، خلال الاحتفال بليلة «النصف من شعبان»، حفاظاً على سلامة أفراد المجتمع خلال الفترة الراهنة التي تتطلب تضافر الجهود.

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