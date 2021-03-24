حاكم الشارقة يستجيب لمشكلة مواطنة ويوجّه بتوفير مسكن لها

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

وجّه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بحل مشكلة مواطنة بثت شكواها ظهر أمس عبر برنامج الخط المباشر من إذاعة الشارقة، والتي بينت فيها أنها قدمت منذ فترة طويلة ولم تتحصل على المسكن الحكومي، لافتة إلى أن لديها أبناء وأن شقيقتها تسكن معها في المسكن ذاته. وناشدت في المداخلة بضرورة توظيف ابنها حتى يساعدها على الأعباء المعيشية.

وإثر الشكوى، وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، الإسكان الطارئ بتأجير مسكن لها ولأبنائها إلى حين الانتهاء من تشييد المسكن الحكومي لها، كما وجه سموه بعد تسلّم المسكن الحكومي بأن يؤثث كاملاً، إضافة إلى توظيف ابنها على وجه السرعة.

وتوجهت المواطنة بالشكر الجزيل والدعاء الصادق لصاحب السمو حاكم الشارقة، بعد أن تم إعلامها باستجابة سموه لشكواها في المداخلة، مبينة أن سموه دائماً ما يوجه بحل مشكلات المواطنين، وتذليل الصعاب التي تواجههم مهما كانت، والمتمثلة بتوفير المساكن للمواطنين كافة، من شباب وأرامل ومطلقات، ومن أصحاب الدخول المحدودة، الأمر الذي يساهم في استقرار الأسر المواطنة.

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