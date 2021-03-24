«تنفيذي الشارقة» يطلع على تصاميم مشروع جزيرة الحصن السكني

المصدر: الشارقة - البيان

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، الاجتماع الأسبوعي للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

بحث الاجتماع، الذي عقد في مكتب سمو الحاكم، عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله ضمن خطط التنمية المستمرة التي تتبناها الإمارة في كافة القطاعات، وبما ينعكس على مستوى الخدمات الحكومية وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والقاطنين على أرض إمارة الشارقة.

وضمن توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين ودعم استقرار الأسر الإماراتية، اطلع المجلس على تصاميم مشروع جزيرة الحصن السكني بمدينة دبا الحصن.

حلول

ويعكس المجمع المكون من 30 بناية سكنية الحلول المتقدمة والنظرة الحديثة لتوفير خدمات الإسكان والاستفادة من المساحات المتوفرة مع استخدام أفضل المرافق والخدمات ذات الجودة العالية التي تدعم الاستقرار الأسري والخصوصية في الأحياء السكنية.

وسيوفر المجمع 424 شقة سكنية تتنوع من حيث أعداد الغرف بما يتناسب مع الفئات الاجتماعية المستهدفة في خدمات الإسكان، بالإضافة إلى توفير مختلف الخدمات والمرافق الرئيسية من محال تجارية وحضانات ومخازن للسكان وقاعات متعددة الاستخدام ومواقف للسيارات وغيرها.

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