«الداخلية» تنظم ورشة عمل افتراضية حول الجرائم الإلكترونية

المصدر: (أبوظبي- وام)

نظم مكتب الشؤون الدولية في وزارة الداخلية ورشة عمل افتراضية بعنوان «الجرائم الإلكترونية»، بالتعاون مع الدول الأعضاء في التحالف الأمني الدولي، لاستعراض أهم التحديات التي تمت مواجهتها في كل دولة، والاستفادة من خبرات وتجارب الدول في التصدي لهذه الجرائم في ظل جائحة كورونا «كوفيد 19».

تم خلال الورشة تقديم عرض وشرح موجز من ممثلي دول التحالف الأمني الدولي للجهود التي قامت بها هذه الدول في التصدي للجرائم الإلكترونية أثناء جائحة كورونا، وتجاربهم في مكافحتها، والإجراءات التي اتخذتها لمواجهة هذه الجرائم في ظل الأزمة.

وفي الختام تم فتح باب المناقشة حيث قام ممثلو دول التحالف الأمني بالرد على أسئلة واستفسارات المشاركين في الورشة.

الجدير بالذكر أن التحالف الأمني الدولي الذي تستضيف سكرتارية وزارة الداخلية في دولة الإمارات منذ انطلاقه، يتكون من 10دول، هي إسرائيل وجمهورية إيطاليا، ومملكة إسبانيا، وجمهورية سلوفاكيا، ومملكة البحرين وجمهورية سنغافورة، وجمهورية السنغال، والمملكة المغربية والدولتين المؤسستين للتحالف، الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الفرنسية.

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