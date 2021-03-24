مجلة «حمدان الطبية» تنضم إلى دليل الدوريات مفتوحة المصدر

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية عن إتمام عملية فهرسة مجلة «حمدان الطبية» التابعة لها في «دليل الدوريات المفتوحة المصدر» وهي إحدى منصات الفهرسة التي تعتمد سياسة التحقق من اتباع المجلات العلمية للممارسات المهنية للنشر العلمي مثل الاعتبارات الأخلاقية وشروط القبول وسياسة التحكيم العلمي لكل المقالات المنشورة وتوفر هذه المنصة للدوريات المدرجة أكثر من 900 ألف مشاهدة للصفحة و300 ألف زائر شهرياً من أنحاء العالم.

وقال عبدالله بن سوقات المدير التنفيذي لجائزة حمدان بن راشد للعلوم الطبية إن مجلة «حمدان الطبية» تعتبر منصة متميزة لمساعدة الأطباء وأعضاء هيئة التمريض والباحثين في إطار سعيهم لتحسين الرعاية الصحية ونشر الأبحاث الطبية.

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